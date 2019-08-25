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Президент обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом ряд принципиальных вопросов
Несколько принципиальных вопросов в эту пятницу Глава государства обсудил уже с премьер-министром Сергеем Румасом. Экономическая ситуация, зарплаты, вопросы интеграционных объединений и развитие сотрудничества с рядом стран. Сергей Румас недавно вернулся из Кыргызстана, где проходил Евразийский межправсовет. А в следующем году в ЕАЭС Беларусь председательствует, так что предстоит большая работа.
Еще один вопрос - Союзное государство. Президента интересовала ситуация в отношениях с Россией, как выполняются договоренности, достигнутые на июльской встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Говорили и о поставках белорусских товаров в Грузию, перспективах сотрудничества с Украиной. Детальнее всего Александр Лукашенко интересовался вопросами заработной платы в стране. Президент часто напоминает правительству о важной задаче - подтянуть зарплаты тем, от кого зависит наше здоровье и будущее детей. Вместе с тем подрос и средний уровень зарплат по стране.
Кроме зарплат, людей всегда волнует еще одна тема - цены. Они-то и должны быть сопоставимы в первую очередь с нашими доходами, а не браться с потолка. Тем более что общий уровень инфляции в рамках прогноза: за 7 месяцев чуть более 3 %. И как заверил премьер Сергей Румас в проекте "Разговор у Президента", таким он сохранится и по августу.
Но вот стоимость некоторых продуктов питания с начала года выросла втрое выше инфляции, до 10 %. И самое болезненное то, что дорожают товары, которые мы покупаем каждый день - молоко, крупы и хлеб. У правительства на этот счет есть план действий, чтобы сдержать желание некоторых быстро заработать и задрать цены без видимых на то оснований.
Больше поддержки окажут и большим семьям. Если в этом году для них построят 12 тысяч квартир, то в следующем в планах уже почти 14. С 2021 года каждая многодетная семья в течение года получит предложение строить жилье и улучшать свои условия.
Как первоначальный взнос разрешат использовать деньги из программы "Семейный капитал" даже до совершеннолетия ребенка. Это прописано в подготовленном проекте указа. Также средства могут направляться на лечение и учебу.
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