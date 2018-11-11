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Президент обсудил сотрудничество по линии Минск - Вашингтон с авторитетными американскими экспертами
Тему Великого Октября продолжим разговором об отношениях с Америкой. Но в русле на удивление дружественной риторики наших заокеанских партнеров. Геополитическая обстановка и сотрудничество по линии Минск - Вашингтон стали главными темами разговора Президента с авторитетными американскими экспертами.
Среди гостей Дворца Независимости - представители Джеймстаунского фонда и Центра дипломатии и глобальных отношений. Эти организации представляют обществу Соединенных Штатов взгляд на тенденции, которые есть на Евразийском континенте. Акцент - на анализ вопросов безопасности. Регулярно публикуют материалы и о Беларуси. Поэтому так важно достоверно из первых уст услышать ключевые моменты по сложнейшим вопросам экономики и безопасности.
Наша страна, по мнению экспертов, играет ключевую роль в снижении напряженности в регионе. Александр Лукашенко так и заявил, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, Беларусь предпринимает усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не "раскачивать" ее. Ведь и наше спокойствие напрямую зависит от ситуации вокруг.
При этом соседям не стоит беспокоиться и ждать угрозы со стороны белорусов. «Нападать не собираемся, но всегда сможем себя защитить!» - в этой простой фразе вся суть национальной оборонной политики. Да, ситуация в регионе держит в тонусе, но необходимости размещать военные базы других государств на нашей земле уж точно нет.
Пришло время и более активно развивать диалог по линии Минск - Вашингтон, благо в последнее время наметился прогресс в двусторонних отношениях. Это отмечают и по ту сторону океана. Американские аналитики подтверждают, что уровень доверия между государствами заметно растет.
Встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего региона. Обстановка в Восточной Европе остается весьма непростой. Пока политики не могут договориться, в Украине продолжают гибнуть люди. И диалог по вопросам безопасности на минской площадке в последнее время идет в режиме нон-стоп.
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