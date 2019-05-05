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Президент встретился с руководителем Федерации профсоюзов Беларуси
Еще одну важную встречу на неделе Александр Лукашенко провел с руководителем самого массового объединения страны - Федерации профсоюзов. Чтобы масштабы организации были понятнее, вот лишь несколько цифр. Профсоюзное движение сегодня - это более 4 миллионов белорусов или 96,5 % экономически активного населения. Кстати, в свое время к этому объединению непосредственное отношение имел и Президент: руководил первичной организацией. А потому всю работу с людьми в этой сфере хорошо знает изнутри.
Такое масштабное, сплоченное и организованное объединение для страны - важная и надежная опора. А потому и задачи стоят особые. От профсоюзов Президент ждет активного участия в предстоящей избирательной кампании. Во-первых, речь об организации электорального процесса, во-вторых, лучшие представители трудовых коллективов могут пополнить списки кандидатов в депутаты на парламентских выборах. Словом, Глава государства ждет активных действий. Сам избирательный процесс должен быть организован честно.
Некоторые инициативы Федерации профсоюзов Глава государства поддержал. Например, о создании надежного механизма по контролю за ценами. Как рассказал Михаил Орда в проекте "Разговор у Президента ", в ближайшее время мы услышим и о реализации сразу нескольких предложений. Они усилят защиту человека труда, о чем профсоюзное движение заботится с момента своего зарождения.
В частности, проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации уже внесен в правительство. Говоря о достижениях профсоюзов, председатель федерации подчеркнул роль в подготовке предложений в обновление Трудового кодекса. Документ призван снять ряд проблемных моментов. Например, урегулировать вопросы, связанные с материальной ответственностью работников и действием краткосрочных контрактов.
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