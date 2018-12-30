ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президенты Беларуси и России провели рабочую встречу в Москве

Президенты Беларуси и России незадолго до боя курантов встретились в Москве для того, чтобы сверить часы (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все