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Продолжается набор волонтеров для II Европейских игр
БРСМ подбирает кандидатов для службы сохранения огня. Приглашают молодых атлетов со знанием иностранного языка.
"Пламя мира" будет зажжено 3 мая в Риме и прибудет в Беларусь 11 мая. А потом отправится по знаковым местам страны. Продолжительность эстафеты - 50 дней. В ней будут задействованы почти полтысячи факелоносцев. Среди них известные спортсмены, общественные деятели, ученые и артисты. Кульминацией марафона станет вынос огня во время церемонии открытия игр 21 июня на стадионе "Динамо".
Зарегистрироваться для работы на II Европейских играх волонтеры могут на официальном сайте до 1 апреля. Организаторы выберут 8 тысяч добровольцев. На сегодняшний день заявки поступили от волонтеров из 52 стран, в том числе из Америки, Австралии, Мексики и Египта.
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