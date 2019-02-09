Продолжается набор волонтеров для II Европейских игр

"Пламя мира" будет зажжено 3 мая в Риме и прибудет в Беларусь 11 мая. А потом отправится по знаковым местам страны. Продолжительность эстафеты - 50 дней. В ней будут задействованы почти полтысячи факелоносцев. Среди них известные спортсмены, общественные деятели, ученые и артисты. Кульминацией марафона станет вынос огня во время церемонии открытия игр 21 июня на стадионе "Динамо".