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Проезд в минском метро можно оплатить бесконтактной банковской карточкой на всех станциях

Пока в тестовом режиме. На турникетах установлены универсальные валидаторы - их также используют и для бесконтактных проездных. При этом стоимость проезда не изменилась - 65 копеек. Такая система уже несколько месяцев работает на наиболее загруженных станциях. Новой услугой воспользовались более полсотни тысяч пассажиров.

Минск стал третьим городом на пространстве СНГ, где введена такая система оплаты проезда в метрополитене. Она также доступна в Москве и Киеве.

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