Профессия строителей станет еще более привлекательной

Строительство по уровню средней заработной платы уверенно держится в пятерке лидеров среди других видов экономической деятельности. Сфера активно развивается, профориентация ведется со школьной парты. А качество преподавания строительных профессий повышается за счет создания на базе домостроительных комбинатов специальных образовательных центров. Такой опыт доказал успешность. В этом убедилась Анна Ковалева.

Константин Агеенко в строительной сфере - 10 лет. За это время карьерную лестницу возвел с нуля. Хотя в отдел кадров приходил даже без диплома, навыков и опыта. Несмотря на это, контракт в Гомельском ДСК с ним заключили сразу. Здесь же провели его переподготовку и сделали из автослесаря специалиста малярного дела. Сегодня он уже мастер с высшим образованием - заочно закончил БелГУТ. Контролирует качество процесса и сейчас только вспоминает, как когда-то пытался найти достойное рабочее место.

А это тот самый учебный центр, где Константин получил первые знания в профессии. Действует непосредственно на базе ДСК. Отсюда в компании нуль расходов на другие курсы и командировочные сотрудникам. Только за последние 3 года обучили более 800 человек двум десяткам профессий. Некоторые специальности во всей Гомельской области можно получить только здесь. В этом классе готовят монтажников. Через пару месяцев они приступят к работе. А пока идет подготовка, заработная плата уже насчитывается.

К будущим сотрудникам приглядываются уже в школах. Для школьников - постоянные экскурсии на производство. Только за прошлый год в числе промышленных туристов побывали полторы тысячи подростков. Есть партнерские договоры с пятью вузами и средне-специальными заведениями. Готовы принять к себе и практикантов, и молодых специалистов. При этом уговаривать никого не приходится. Все понимают: здесь в плюсе и средняя зарплата - более тысячи рублей, и хороший социальный пакет. Медицинское страхование за счет компании, корпоративная связь и транспорт. Целый список видов материальной помощи. Поддержка творческих и спортивных начинаний. Кроме того, занимаясь строительством жилья, можно значительно быстрее обзавестись и собственными метрами. А на первоначальный взнос за квартиру предприятие предложит сотрудникам длительную рассрочку.