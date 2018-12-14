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Профилактическая акция Министерства по чрезвычайным ситуациям проходит во всех регионах страны
Безопасный Новый год. Профилактическая акция Министерства по чрезвычайным ситуациям проходит во всех регионах страны. Как не испортить новогоднее настроение фейерверками? Чем украсить елку, чтобы не случилась беда? Ответы на самые разнообразные вопросы спасатели предложат найти во время интерактивных игр и квестов. На протяжении месяца специалисты также посещают семьи, мониторят павильоны с пиротехникой, торговые центры, где запланированы программы для детей. Марина Романовская с подробностями.
Отгадать загадку, собрать пазл, попасть в мишень. Развлекательная программа, почти как на новогоднем утреннике. Но задания для школьников подготовили не Дед Мороз со Снегурочкой, а сотрудники МЧС. Каждый этап познавательного квеста посвящен безопасному поведению.
Один из конкурсов - украсить новогоднюю елку. У школьников получается отлично. Дети знают - в тренде не только оригинальность, но и безопасность. Правила простые: нельзя устанавливать елку рядом с батареей, украшать игрушками, которые могут быстро загореться. Особое внимание - иллюминации. Гирлянда обязательно должна иметь сертификат качества.
Профилактическая акция проходит во всех регионах страны. Квесты, викторины, игры. Занятия по безопасности спасатели проводят в интерактивной форме. Поучаствовать приглашают и детей, и взрослых.
Гирлянды, хлопушки, бенгальские свечи. На полках - большой выбор разнообразных атрибутов праздника. Но, если продукция не качественная, новогоднее настроение может быть испорчено. Во время профилактической акции сотрудники МЧС и Госкомнадзора посещают торговые павильоны с пиротехникой. При приобретении фейерверков специалисты советуют обязательно обращать внимание на подробную инструкцию. Кроме того, продавец должен хорошо знать особенности товара.
Через несколько дней огоньки на этой елке зажгут главные новогодние герои. А пока проходят последние репетиции - праздничные площадки мониторят сотрудники МЧС. На период зимних праздников спасатели переходят на усиленный вариант несения службы.
Впереди самый яркий этап акции. Он пройдет на открытых площадках, в крупных торговых центрах. Праздничное настроение помогут создать сказочные персонажи, которые подскажут безопасный сценарий Нового года.
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