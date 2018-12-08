3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Профсоюзные инспекторы проводят проверку организаций Гродненской области
Комфортные условия работы как основа успешного развития любого предприятия. Профсоюзные инспекторы проводят проверку организаций Гродненской области на выполнение температурного режима. На контроле специалистов как производственные помещения, так и комнаты приема пищи, а также административные здания. Как низкие температуры сказываются на трудоспособности работников, выяснял Юрий Корнелович.
К наступлению холодов в мастерской СПК "Свислочь" подготовились заранее. Заменили окна на стеклопакеты, утеплили гаражные ворота и двери. Теперь даже в сильные морозы механизаторы работают без верхней одежды. А в подсобных помещениях температура вообще не опускается ниже 18 градусов.
Слова работников находят подтверждение и во время специального рейда профсоюзных инспекторов. Замеры температуры специалисты проводят полностью во всех комнатах и производственных помещениях. Отклонение от нормы даже на один градус - это повод для разбора.
В хозяйстве заверяют: проблем с температурным режимом здесь никогда не возникает. Мехдворы обогреваются собственной котельной. Работает она на местных видах топлива, а дров запасли еще с лета.
Комфортные условия работы сотрудников для руководства сельхозпредприятия задача приоритетная. Поэтому обогревают мастерские независимо от проверок и комиссий. Это просто экономически выгодно. Механизаторы почти не болеют, а значит, и расходовать дополнительные средства на оплату больничных листов не приходится.
Особенное внимание технических инспекторов организациям, сотрудники которых работают на открытом воздухе. При минусовых температурах находиться на улице длительное время просто запрещено. И если в населенных пунктах можно зайти в помещение, то за городом найти такое место иногда бывает сложно.
Выполнить температурный режим при заготовке леса, казалось бы, дело вообще нереальное. Однако лесорубы и здесь нашли выход. Неподалеку находится специальный вагончик, куда можно в любой момент прийти, выпить горячий кофе или просто обогреться.
В зоне риска не только лесники и дорожные работники. По словам профсоюзных инспекторов, даже на некоторых промышленных предприятиях с целью экономии средств забывают включать отопление.
Проверки температурного режима на предприятиях сотрудники профсоюзов планируют проводить в течение всего декабря. За месяц инспекторы посетят преимущественное большинство организаций региона. А значит, ни одно нарушение температурных норм не останется без внимания.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов