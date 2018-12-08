Комфортные условия работы как основа успешного развития любого предприятия. Профсоюзные инспекторы проводят проверку организаций Гродненской области на выполнение температурного режима. На контроле специалистов как производственные помещения, так и комнаты приема пищи, а также административные здания. Как низкие температуры сказываются на трудоспособности работников, выяснял Юрий Корнелович.

К наступлению холодов в мастерской СПК "Свислочь" подготовились заранее. Заменили окна на стеклопакеты, утеплили гаражные ворота и двери. Теперь даже в сильные морозы механизаторы работают без верхней одежды. А в подсобных помещениях температура вообще не опускается ниже 18 градусов.

Слова работников находят подтверждение и во время специального рейда профсоюзных инспекторов. Замеры температуры специалисты проводят полностью во всех комнатах и производственных помещениях. Отклонение от нормы даже на один градус - это повод для разбора.

В хозяйстве заверяют: проблем с температурным режимом здесь никогда не возникает. Мехдворы обогреваются собственной котельной. Работает она на местных видах топлива, а дров запасли еще с лета.

Комфортные условия работы сотрудников для руководства сельхозпредприятия задача приоритетная. Поэтому обогревают мастерские независимо от проверок и комиссий. Это просто экономически выгодно. Механизаторы почти не болеют, а значит, и расходовать дополнительные средства на оплату больничных листов не приходится.

Особенное внимание технических инспекторов организациям, сотрудники которых работают на открытом воздухе. При минусовых температурах находиться на улице длительное время просто запрещено. И если в населенных пунктах можно зайти в помещение, то за городом найти такое место иногда бывает сложно.

Выполнить температурный режим при заготовке леса, казалось бы, дело вообще нереальное. Однако лесорубы и здесь нашли выход. Неподалеку находится специальный вагончик, куда можно в любой момент прийти, выпить горячий кофе или просто обогреться.

В зоне риска не только лесники и дорожные работники. По словам профсоюзных инспекторов, даже на некоторых промышленных предприятиях с целью экономии средств забывают включать отопление.