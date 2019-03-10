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Прямую трансляцию и телеверсию "Большого разговора с Президентом" посмотрели почти два с половиной миллиона белорусов
"Большой разговор с Президентом" состоялся еще на прошлой неделе, но широкий резонанс, который он вызвал в СМИ и обществе, до сих пор огромен. К тому же, подоспели и самые главные для нас, телевизионщиков, цифры - рейтинги. И надо сказать, в этом году они пошли заметно вверх. Прямую трансляцию и телеверсию разговора прессы, экспертов и Александра Лукашенко посмотрели почти два с половиной миллиона белорусов. Это треть городского населения страны. С долей в 23,3 наш телеканал стал безоговорочным лидером среди коллег. Также в белорусском YouTube-сегменте большим интересом пользовались три видеоцитаты Президента, особый интерес зрителей вызвала тема взаимоотношений Беларуси и России.
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