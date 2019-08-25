Рабочая поездка Президента Александра Лукашенко в Ивье

Кстати, одна из тем проекта "Разговор у Президента" с Сергеем Румасом - поддержка госпредприятий. Кому действительно надо ее обеспечивать, а кто может идти на вольные хлеба. О том, что и в Беларуси можно строить свое дело и зарабатывать, мы еще раз убедились на этой неделе.



Во время визита в город Ивье Президент ознакомился с работой предприятия "ЛидаТехмаш". Сугубо частное это производство сельскохозяйственной техники порядком удивило и Главу государства, и чиновников, и даже журналистов. Здесь работает более 130 человек, почти 80 процентов продукции идет на экспорт. Сейчас, к примеру, готовится первая поставка агрегатов в Узбекистан.





И такой индустриальный кластер, пусть и небольшой, но составляет три четверти промышленного потенциала Ивьевского района. Президент еще раз развеял домыслы, мол, государство мешает бизнесу. Наоборот - готово помогать - и ресурсом, и деньгами, лишь бы развитие не останавливалось.



Как итог Александр Лукашенко дал поручение Администрации Президента и руководителям Гродненской области разрешить все бюрократические проволочки, а генеральный директор предприятия Петр Циркунов вполне может расширить свою деятельность за счет деревообработки. Так, у бизнесмена уже есть производство окон и дверей, причем, деревянные дороже, но заметно экологичнее и служат дольше. Первое - особенно важно для страны.

Впрочем, на этом рабочая поездка Главы государства не завершилась. Президент посетил Ивьевский центр культуры, который собрал под одной крышей и театральный кружок, и выставку ремесленников. Александр Лукашенко получил в подарок соломенную шляпу и корзину помидоров. Абсолютно логичный подарок, ведь помидоры для Ивья, считай, товарный знак. Буквально на прошлой неделе там прошла "битва томатов" - самый яркий эпизод фестиваля, посвященного красному овощу.



Юные актеры сыграли фрагмент спектакля перед Главой государства. В это время возле Дома культуры собрались люди, чтобы пообщаться с Президентом лично и узнать его мнение о маленьком городе.