Рабочие встречи Александра Лукашенко

Министр напомнил о серьезной задаче для нашей внешней торговли: примерно треть продукции должна поставляться на рынки дальней дуги. И работа в этом направлении активно ведется. Например, есть договоренность о локализации белорусских промышленных гигантов – Гомсельмаша, МТЗ и МАЗа в Индии. Об этом в Нью-Дели по итогам переговоров лидеры стран условились еще осенью, когда Александр Лукашенко посещал Индию с визитом. На неделе парламентская делегация из этого государства Южной Азии прибыла в Минск и у сторон появилась возможность еще раз окинуть взглядом весь спектр двусторонних отношений.

Гости провели переговоры в Национальном собрании. Парламенты Беларуси и Индии реализуют совместный проект в образовании. А также посетили Парк высоких технологий.

На встрече во Дворце Независимости шла речь о том, что Минску и Нью-Дели следует более решительно развивать экономические отношения. Такой акцент сделал Александр Лукашенко. В принципе, взаимная динамика радует. В прошлом году товарооборот приблизился к полумиллиарда долларов.

Но рассчитывают на большее – например, на эффект от создания совместных предприятий. Такие в перспективе могут появиться в белорусско-индийском парке. Прорабатывается возможность создания удобного для стран логистического и промышленного кластера под Оршей.

Можно сказать, что вся прошедшая неделя – это дни большой парламентской дипломатии в Беларуси. Народные избранники, помимо законотворческой деятельности, всячески способствуют и продвижению сотрудничества на международной арене. В Минске принимали и гостей из сената Олий Мажлиса Узбекистана. Так в этом государстве называется верхняя палата парламента.

Тракторы, сельхозмашины, дорожная и строительная техника составляют львиную долю белорусского экспорта в эту страну. Бизнес-круги договорились, что туда отправятся и две сотни самосвалов. В Узбекистане открыты первые сборочные производства Амкодора и Бобруйскагромаша. Именно углубление промкооперации - инициатива президентов двух стран. Чтобы усилить взаимодействие, лидеры намерены обстоятельно поговорить лично. На этот год запланирован официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан.