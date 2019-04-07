Политтехнологи современности, конечно, рубят фишку, как и просмотры, в частности, на сервисе YouTube. Но вот он на неделе оказался в центре крупного скандала.



Успех Сети на вкус токсичен.Ради просмотров и лайков миллионы пользователей YouTube готовы на все. Милые котики и бьюти-блоги уже не цепляют внимание аудитории. Чего не скажешь о вирусном контенте и хайпе. Руководство YouTube - туда же.



Об этом по секрету всему свету рядовые работники сайта поведали издательству "Блумберг". Мол, руководство игнорировало жалобы сотрудников на распространение токсичных и разжигающих ненависть видео.



Установка YouTube гласит: "Резонансность контента напрямую влияет на его популярность". Чем ужаснее, тем рентабельнее - математика проста.



Пока "Фейсбук" собирается блокировать публикации с оттенком национализма и расовой ненависти, сотрудникам YouTube, наоборот, посоветовали не раскачивать лодку.



Хочу миллиард! Поставила цель глава ресурса Сьюзен Войжитски. Речь, конечно, о количестве просмотров за сутки. Что удачно конвертируется в реальную прибыль. Войжитски даже разработала новую концепцию монетизации блогеров. Вместо количества рекламы лучше бы учитывать количество просмотров, минут и зрителей за весь хронометраж. Но от идеи быстро отказались - напугала недостаточная вирусность.



Юристы компании неустанно повторяли сотрудникам: все, что происходит на YouTube, остается на YouTubе. Ограничивались устными предупреждениями: мол, не стоит искать токсичный контент или фейковые вирусные видео. Ведь в случае судов у компании возникнут проблемы, когда выяснится, что те заранее знали о таких роликах.



YouTube парирует как может. В официальном аккаунте компании в "Твиттере"заявили: "Борьба с дезинформацией и вредным контентом - первоочередная задача YouTube".



Последние два года только этим компания и занимается. "В 2018 году провела свыше 30 обновлений политики распространения контента» и «значительно продвинулась в вопросе борьбы с токсичными и фейковыми роликами".



Глава YouTube Сьюзен Войжитски, по слухам, много раз заявляла: ее работа управлять, а не вникать в контент.



При этом директор по продуктам компании Нил Мохан в интервью The New York Times говорит, что YouTube добился больших успехов в ограничении распространения радикальных видео. Но почему эти успехи видны только руководству видеохостинга? Вопрос почти риторический.