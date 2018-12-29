Радио "Беларусь" продлило сроки приема фотоприветствий участникам и гостям II Европейских игр

Сделать селфи и получить билет на II Европейские игры. Международное радио "Беларусь" продлило сроки приема творческих фотоприветствий к соревнованиям. Отправить свое селфи можно до 25 февраля. Чтобы сообщить об этом слушателям, в студию Дома радио пожаловал Лесик - талисман II Европейских игр. Он также продемонстрировал билеты будущих соревнований.