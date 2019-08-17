Раскопки на местах боев Великой Отечественной войны прошли по районам Могилевской области

Беларусь помнит. Патриотическая акция, приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси, объединила людей разных поколений. К тому же российских и белорусских поисковиков. Вахта памяти - раскопки на местах боев Великой Отечественной - опять результативно прошла по районам Могилевской области. Найдены не только места захоронений бойцов, но и части оружия, амуниции, личные вещи. Даже удалось выяснить имена двух героев войны, которые до этого времени считались пропавшими без вести.



Андрей Ястребов с подробностями. В Чаусском историко-краеведческом музее хранится немало раритетов времен Великой Отечественной войны. Фляжки, гильзы от снарядов, части оружия, найденные местными жителями на своих участках, а также военными, историками во время многочисленных раскопок на местах боев. Например, вот этот прообраз современного бронежилета. Уникальная вещь.



А еще - документы, редкие фотоснимки с фронта. Не удивительно, что среди посетителей музея много молодежи. Пионеры очень интересуются героическим прошлым своей малой родины.



Оборонительные бои под Чаусами начались в июле 1941 года. Когда объединения 13-ой армии пытались удерживать берега Днепра, Прони, Сожа. Много погибло бойцов и 61-го стрелкового корпуса, которые прорывались из окружения от Могилева. Жестокие бои в 43-ем, 44-ом как часть наступательной операции "Багратион". 40 красноармейцев получили звание Героя Советского Союза. Погибли более 300 тысяч. В этом году в Чаусском районе в честь 75-летия освобождения Беларуси началась "Вахта памяти". Белорусские и российские поисковики несколько недель вели раскопки на местах боев. Благодаря фотоснимкам военных времен, удалось найти немало раритетов: амуницию, части оружия, а главное - места захоронений героев.



Самый огромный мемориал в Чаусском районе - у деревни Быново. На его обелисках более 2,5 тысячи имен героев Великой Отечественной войны. Среди них - и Дмитрий Мамотов - пулеметчик. Дважды раненный - сдерживал огнем врага 48 часов. До последней минуты жизни.



Почтить память героев к святому месту пришли местные жители, представители общественных объединений, военные. Минутой молчания. И цветами. Вскоре здесь появится еще один памятный знак. Чаусский район. Более 9 месяцев боев и более 330 тысяч погибших во время Великой Отечественной. А значит, огромный труд ждет поисковиков после возвращения домой солдат с войны.