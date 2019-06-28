Различные туры и справочники по столице подготовили для гостей спортивного форума

Не только спортивные, но и исторические, и даже экологические. Самые разные туры и справочники по столице подготовили для гостей спортивного форума. Им точно будет чем занять свое свободное время в перерывах между соревнованиями и трансляциями. Например, заглянуть в "Город птиц", увидеть единственный в Европе загадочный Музей валунов или посетить обзорную экскурсию. Помогут подобрать тур и в информационных киосках, в которых работают волонтеры. Таких точек 20 по Минску. Кроме того, здесь есть вся необходимая информация о соревнованиях и спортивных объектах.