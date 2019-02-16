ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Реконструкция путепроводов на МКАД переходит на новый этап

Строители почти завершили разбор устаревших балок рядом с улицей Франциска Скорины. В новом варианте мост чуть расширится и станет более прочным на полвека эксплуатации.

Завершить реконструкцию и возобновить движение транспорта на этом участке планируют в мае. Ремонт путепровода по внешнему кольцу начнут после ІІ Европейских игр.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все