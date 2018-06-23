Реставрация Коложской церкви в Гродно завершается

Заменена южная деревянная стена, которая пострадала в ХІХ столетии от наводнения. Строители начали благоустройство территории вокруг храма ХІІ века. Поскольку объект не только имеет историческую и культурную ценность, но и является местом посещения туристов, планируют заменить и осветительные конструкции - это позволит повысить привлекательность храма в вечернее и ночное время. Параллельно ведется укрепление склона, а также озеленение территории.