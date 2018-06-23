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Реставрация Коложской церкви в Гродно завершается
Заменена южная деревянная стена, которая пострадала в ХІХ столетии от наводнения. Строители начали благоустройство территории вокруг храма ХІІ века. Поскольку объект не только имеет историческую и культурную ценность, но и является местом посещения туристов, планируют заменить и осветительные конструкции - это позволит повысить привлекательность храма в вечернее и ночное время. Параллельно ведется укрепление склона, а также озеленение территории.
Следующий этап реставрации Коложской церкви - обновление внутреннего убранства. Специалисты планируют воссоздать все деревянные элементы. Будет переделан балкон, который построили в начале 90-х годов прошлого столетия, когда исторический объект передали верующим.
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