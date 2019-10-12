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Рисовать на стенах разрешили в школе Брестского района
Коридоры украсили герои мультфильмов и сказок.
О необычном учебном процессе расскажет Мария Тройнич. Второклассница Ксения с гордостью показывает свои рисунки. То, что раньше было своеволием, теперь - произведение искусства. Скучную однотонную стену дети превратили в большой ватман.
Рисовать можно везде, насколько хватает роста. Украшать стену под потолком помогают старшеклассники. Портреты поэтов, герои мультфильмов и сценки из школьной жизни. Педагоги дали полную свободу творчества. Рисуют гуашью, поэтому она легко стирается. Это учит детей ценить результат своей и чужой работы.
По словам учителей, идею дети придумали на уроках изобразительного искусства. Каждый предложил свой сюжет. Объединить фрагменты в единое полотно помог проектор. Сначала дети обводят контур рисунка простым карандашом, а потом раскрашивают красками.
Директор школы признается: на смелый педагогический эксперимент решались целый год. Потом получили одобрение в отделе образования райисполкома. А в школе № 7 Бреста - стены стали частью учебного процесса. В коридорах повесили таблички с QR-кодами.
Несколько этажей украшают цитаты знаменитостей: возле кабинета физики - портрет Эйнштейна во всю стену. А там, где изучают русский язык и литературу, можно увидеть Чехова и Достоевского. Любовь к науке здесь буквально на каждом шагу. Чтобы дети лучше знали родной язык, лестницу превратили в русско-белорусский переводчик.
Сейчас в школе агрогородка Черновчицы задумали уже новый проект. Если интерьер коридора надоест, то его покрасят - и как с чистого листа раскрасят заново.
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