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Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничительных мер по поставкам молочной продукции

Торговые нестыковки регионального масштаба не обошли и белорусских производителей. В начале недели Россия заявила о введении очередных временных ограничений на поставки молочной продукции. 

Несколько дней в Москве на переговорах работали белорусские делегации высокого уровня. Такая оперативная реакция была обусловлена спецификой новых претензий. Речь шла о сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом больше двух с половиной литров. В этой формулировке кроются ключевые для Беларуси экспортные позиции: сухое молоко, сливки и сыворотка.

Ограничение - это "мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику". Так прокомментировал ситуацию наднациональный орган - Евразийская экономическая комиссия. Ведь еще в середине марта Россия и Беларусь окончательно договорились о процедуре снятия ограничений на поставки животноводческой продукции на весь год.

В итоге буквально накануне стороны подписали еще одну дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции. Это можно расценивать как очередную победу логики и здравого смысла. С понедельника будет восстановлено право экспорта для 3 белорусских предприятий, а также отменены временные ограничения на поставки продукции еще 4 белорусских предприятий.

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