Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничительных мер по поставкам молочной продукции

Торговые нестыковки регионального масштаба не обошли и белорусских производителей. В начале недели Россия заявила о введении очередных временных ограничений на поставки молочной продукции.

Несколько дней в Москве на переговорах работали белорусские делегации высокого уровня. Такая оперативная реакция была обусловлена спецификой новых претензий. Речь шла о сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом больше двух с половиной литров. В этой формулировке кроются ключевые для Беларуси экспортные позиции: сухое молоко, сливки и сыворотка.

Ограничение - это "мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику". Так прокомментировал ситуацию наднациональный орган - Евразийская экономическая комиссия. Ведь еще в середине марта Россия и Беларусь окончательно договорились о процедуре снятия ограничений на поставки животноводческой продукции на весь год.