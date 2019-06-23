Ровесники независимости. Спортивные площадки Беларуси

Всего на Европейских играх задействовано 12 спортивных площадок. Все они расположены очень компактно: каждый атлет попадает на место соревнований не более чем за полчаса. К слову, именно спортивная инфраструктура белорусской столицы и окрестностей стала одним из ключевых факторов выбора нашей страны как хозяйки форума. Да и в целом, по всей Беларуси за последние годы появилось огромное количество современных арен и мест для занятий спортом. И эти площадки всегда очень популярны именно у молодежи.



Новое поколение становится свидетелем уже другой Беларуси, о которой говорят во всем мире. Рассказать свое видение о развитии страны и ее инфраструктуры мы предложили одному из героев проекта "Ровесники независимости". Серия роликов посвящена 25-летию основного закона страны и института Президентства.