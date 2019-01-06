Рубрика "Цифры года"

Как и в туризме, так и в спорте без математики никуда. Количество приехавших гостей, результаты атлетов - несомненное мерило успеха в этих сферах. Впрочем, подобное утверждение справедливо и для страны в целом. Если обернуться и посмотреть на 2018, то можно сказать, что для белорусской экономики он был достаточно хорошим. Что положили в копилку достижений? Финансы в Беларуси стабильны, это неплохой задел для года наступившего. Еще более уверенно должен почувствовать себя белорусский бизнес. С 1 января отменен указ о лжепредпринимательстве. Дальше больше. В Минтруда на неделе объявили, что в стране планируют поднять размер пенсий до 40 % от средней зарплаты, т.е. это больше 400 рублей по итогам года. Но это о делах внутренних, а вот белорусским туристам, которым покоя не дает море Эгейское и турецкие пляжи, наоборот придется немного раскошелиться. В Турции ввели налог на безопасность. Сумма сбора небольшая, но обязательная - полтора евро с человека. Заплатить его придется в аэропорту.

С какими еще цифрами будем жить в 2019, знает моя коллега Вероника Бута. Определяющие документы, принятые в конце минувшего года, (это и бюджет, и программа социально-экономического развития) ориентируют нас на рост зарплат в 2019 и более существенную отдачу от реального сектора экономики. Более подробно о том, чего ждать нам в нынешнем году в финансовом плане - в нашей рубрике "Цифры года".



На сколько в 2019 увеличатся ценники в магазинах и потяжелеет наша продуктовая корзина? Власти прогнозируют, рост цен на товары и услуги будет в пределах 5 %. Именно эта цифра заложена в республиканском бюджете. Такая же инфляция запланирована и на 2020.



А теперь о том, каких доходов ожидать в наступившем году. Итак, средняя зарплата в 2019, по прогнозам, составит 1025 рублей. По крайней мере, такого плана обещало придерживаться правительство. Планируют поднять зарплаты бюджетникам - их доходы должны вырасти до 810 рублей в месяц. Минимальная планка также традиционно была поднята в начале года - 330 рублей.



Повысятся в 2019 и пенсии. Скажем, пенсии по возрасту в этом году прибавят 14 %. А вот выходить на заслуженный отдых белорусы будут на полгода позже. Пенсионный возраст для мужчин - 61,5, для женщин 56,5 года.



А теперь прогноз для тех, кто в мыслях о трудоустройстве. В нынешнем году в Беларуси рассчитывают создать около 68 тысяч новых рабочих мест. Больше всего свежих вакансий появится в столице и в Минской области. Уровень же общей безработицы не должен превысить 5 %.





Ключевой параметр нашей экономики - ставка рефинансирования. Она определяет и стоимость кредитов, и доходность вкладов. Особых изменений здесь не ожидают. По расчетам Нацбанка, половину процентного пункта ставка рефинансирования может потерять к концу года, но только при условии стабильной работы всей финансовой системы. Ставки по новым кредитам в рублях ожидаются на уровне 10,5-11 %.



В этом году Нацбанк готов отказаться от регулирования предельного уровня процентных ставок и позволить белорусам, начиная с марта, свободно открывать счета в иностранных банках. Речь о текущих счетах. Для депозитов, как и прежде, потребуется разрешение.



В нынешнем году ждут в белорусской столице большого количества иностранцев. Только по предварительным оценкам, на Европейские игры в Минск приедут не менее 30 тысяч туристов и около 10 тысяч гостей, которые так или иначе связаны с проведением состязаний (пресса, судьи и, конечно, сами спортсмены).



В новом 2019 году финансовые аналитики не ждут глобальных потрясений на фондовом рынке, повторение глобального экономического кризиса тоже маловероятно. Нестабильны цены на нефть, а потому, предрекают, топливо в течение года будет продолжать то дорожать, то дешеветь на несколько копеек.

Таковы экономические прогнозы на 2019.



