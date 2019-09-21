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С начала сентября в Минской области заготовили 10 тонн клюквы
Сезон сбора ягоды на болотах продолжится до сильных морозов. В прошлом году к зиме собрали более 40 тонн. В этом планируют не меньше - урожай хороший, ягоды крупные и их много. Собирать клюкву можно сертифицированными приспособлениями - они не повреждают кусты. А за нарушение правил предусмотрен штраф около 500 рублей. У населения заготовители килограмм клюквы закупают по 3 рубля. Также реализуют в магазинах и на сезонных ярмарках. Беларусь ягоды подвергает шоковой заморозке - часть идет на экспорт.
А вот длительность клюквенного сезона зависит от погоды. Ягоды зреют на кустах даже поздней осенью. Более того, специалисты утверждают, что урожай, сформированный в морозные ночи, наиболее полезный.
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