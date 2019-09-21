С начала сентября в Минской области заготовили 10 тонн клюквы

Сезон сбора ягоды на болотах продолжится до сильных морозов. В прошлом году к зиме собрали более 40 тонн. В этом планируют не меньше - урожай хороший, ягоды крупные и их много. Собирать клюкву можно сертифицированными приспособлениями - они не повреждают кусты. А за нарушение правил предусмотрен штраф около 500 рублей. У населения заготовители килограмм клюквы закупают по 3 рубля. Также реализуют в магазинах и на сезонных ярмарках. Беларусь ягоды подвергает шоковой заморозке - часть идет на экспорт.