С ноября пять регионов Гродненской области районы приобретут безвизовый статус

Исторические места, фольклор и аутентичные белорусские блюда. Сразу пять регионов Гродненской области готовятся встречать зарубежных туристов. С ноября Волковысский, Берестовицкий, Щучинский, Вороновский и Лидский районы приобретут безвизовый статус. Планируется, что количество гостей существенно увеличится. Насколько востребован национальный колорит у зарубежных гостей - в репортаже Юрия Корнеловича.



Еще пять лет назад на этом месте были только стены старой мельницы. А территория вокруг напоминала непроходимые заросли. Большой туристический потенциал в руинах увидел лидский бизнесмен Геннадий Конон. Выкупив здание за одну базовую величину, он приступил к восстановлению памятника архитектуры 19-го столетия. Бизнес-план оказался успешным. Сегодня здесь можно увидеть туристов практически каждый день.



Экспонаты для частного этнографического музея собирались по окружающим деревням. Оформить шляхетский зал помогли местные рыцарские клубы. Отдельные вещи Геннадий Конон привез от своей бабушки. Сейчас, признается, мельница стала смыслом жизни, потому и экскурсии для гостей бизнесмен проводит сам.



Еще большего наплыва гостей здесь ждут в ноябре, когда Лидский район войдет в безвизовую зону. Для иностранцев уже разрабатываются специальные программы.



Работы по реконструкции исторического здания продолжаются. В ближайших планах обновить пруд и пустить воду через мельницу. Чтобы познакомить туристов с технологией производства муки 19 столетия.



Акцент на аутентичность сделали и в агроусадьбе "Над Неманом". Гостей здесь привлекают национальным колоритом. В качестве апартаментов - деревенский деревянный дом.



Приезжают в усадьбу и зарубежные гости. За 17 лет побывали даже туристы из Мексики и Саудовской Аравии. И все остаются в большом восторге от белорусской национальной кухни. Гастрономический уклон - это еще одна особенность отдыха в Лидском районе. Хозяйка готовит блюда исключительно по старинным рецептам. В этом году особенной популярностью пользуется запеченная тыква с мясом и грибами.



Вместе с музеями и агроусадьбами к наплыву безвизовых туристов готовится и сам город Лида. Активно развивается инфраструктура отдыха, разрабатываются брендовые мероприятия.



Безвизовыми в ноябре станут сразу пять районов Гродненщины. И в каждом из них идет активная подготовка к встрече зарубежных гостей. По предварительным подсчетам, уже в следующем году регион посетят более 400 тысяч безвизовых туристов.