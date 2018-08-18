Самая мощная в Беларуси биогазовая установка в следующем году может появиться на полигоне Тростенецкий

Инвесторы - белорусско-швейцарская компания - уже около десяти лет занимаются развитием альтернативной энергетики и преобразуют свалочный газ в так называемую зеленую электроэнергию. Сейчас новый проект по строительству биогазовой станции на Тростенецком проходит общественное обсуждение. Если проект будет принят горожанами, будет перевернута еще одна страница масштабного перехода Беларуси на рельсы зеленой экономики.