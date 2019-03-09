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Саммит "Ты можешь" впервые собрал в Минске около шестисот женщин из Беларуси
Женский саммит под названием "Ты можешь" впервые собрал в Минске около шестисот женщин из Беларуси, которые успешно занимаются бизнесом или только планируют начать свое дело. Участники обменялись опытом ведения предпринимательства. Известные персоны рассказывали про свои успехи и ошибки.
Встречи прошли не только в столице, но и в областных центрах нашей страны. Женщины, которые до этого не владели навыками для ведения собственного бизнеса, получили необходимую информацию.
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