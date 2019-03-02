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Самые интересные события Гродненского региона
В Гродно реализуется проект по внедрению высоких технологий в медицинской сфере - специалисты скорой помощи получили современные планшеты. Лесхозы готовятся к сбору березового сока. И современный спортивный зал для фехтования открыли в областном центре. Самые интересные события Гродненского региона - в дайджесте
Оказание медицинской помощи в режиме онлайн. В Гродно реализуется проект по внедрению высоких технологий в сфере здравоохранения. Современные планшеты получили специалисты станции скорой медицинской помощи и кардиологического центра. Теперь на выезде врачи смогут через интернет передавать в клинику данные пациента, замечания медика и даже кардиограмму. А если потребуется срочная госпитализация, вся информация об этом будет на экране планшета.
Лесхозы Гродненщины готовятся к сбору березового сока. В связи с ранним приходом весны специалисты прогнозируют, что в этом году сок пойдет в самом начале марта. Чтобы предупредить самовольную заготовку, в регионе устанавливаются фотофиксаторы в местах наиболее вероятного нарушения природоохранного законодательства. Всего планируется установить более 60 лесных камер. Так называемые фотоловушки реагируют на любое движение, соответственно, доказательство правонарушения гарантировано почти на 100 процентов.
В Принеманье стартовали масленичные гуляния. Одними из первых с зимой попрощались ученики Гродненской гимназии №2. На пришкольном дворе были организованы настоящие театрализованные представления с песнями, гуляниями и сжиганием чучела. Главным же символом праздника стали традиционные блины, которые ученики выпекали вместе с родителями.
Гродненские фехтовальщики получили уникальную возможность повысить свой профессиональный уровень. В областном центре открылся современный зал для занятий этим видом спорта. Объект рассчитан на тренировки нескольких десятков человек одновременно и оснащен современным оборудованием.
Гродненские фехтовальщики уже обозначили свои амбициозные планы. На ближайших Олимпийских играх они будут бороться за призовые места.
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