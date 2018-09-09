Самые резонансные дела традиционно на личном контроле Президента

И о самых резонансных и актуальных белорусских делах последнего времени, самые важные из которых традиционно на личном контроле Президента. В деле о гибели ребенка в Ганцевичах подозревают корейскую вакцину, хотя выводы делать рано. Следствие и суд по делу военнослужащего Александра Коржича. Квалификация - превышение власти и доведение до самоубийства. Каждый из 13 обвиняемых - от сержантов до командира части - ответят персонально и по закону. Плюс, безусловно, громкие коррупционные дела - здесь принципиальная позиция Главы государства известна.

Об этом и не только в четверг Александру Лукашенко подробно доложил глава Следственного комитета. И через час после доклада ответил на наши вопросы. Обо всем, что осталось за кадром наших коллег, если коротко резюмировать, большое интервью Ивана Носкевича. Главные темы таковы: самое молодое силовое ведомство страны (через пару дней всего 7 лет) работает спокойно и стабильно. Обрастает международными связями. Россия и СНГ - само собой. Но вот почти сенсация - меморандум с ФБР и антинаркотической службой США. В СК готовятся принять первого за многие годы выданного из Штатов наркодилера и, вообще, ставят партнерство с США по преступлениям в IT-сфере и борьбе с трафикингом на прочную основу. Не менее интересна широкая кампания по ревизии убийств прошлых лет. В простонародье "глухарей" в Беларуси около 1000. Но вооружившись новыми технологиями, включая генетическую экспертизу, Следственный комитет буквально по волоскам и пылинкам ищет и находит бандитов и потрошителей из лихих 90-ых. Кампания без срока давности. Будущий год по поручению и с поддержкой Президента Иван Носкевич готов всецело посвятить торжеству правосудия над убийцами из прошлого.

Еще одна большая программа следователей - цифровизация. Согласитесь, негоже комитету вагонами отгружать тома следственных дел, когда преступники орудуют в виртуальной сфере. Первой ступенькой станет электронное уголовное производство - намного сложнее электронного дневника в школе, но принцип тот же. С дневником родитель или учитель может в любой момент проверить успеваемость своего чада и ученика, в электронном следствии - в онлайн-режиме поработает, например, прокурор. Что нам, гражданам, от этого? Абсолютная прозрачность, минимум ошибок и скорейшее восстановление наших прав, если они попраны.

Не обошли вниманием в интервью мы и так называемое дело БелТА. Подозревается, что у агентства, выражаясь словами фигурантов дела, "тырили" интеллектуальную собственность. Даром входили в платную подписку, пользуясь чужими паролями. Дело шумное, хотя для следствия банальное - все факты налицо. Послушаем оценку Ивана Носкевича (видео).

Этот фрагмент уже звучал в нашем проекте "Разговор у Президента" в четверг. Само интервью полностью вы в любой момент можете посмотреть на нашем сайте. А вот фрагмент, которого пока не было в эфире, не уместился в жесткий телеформат. В нем Иван Носкевич объясняет самую шумную сторону дела - задержание подозреваемых и изъятие вещдоков.