Самые яркие события за неделю и жизнеутверждающие истории - в "Главном эфире"

На неделе президент Беларуси произвел небольшую ротацию в силовых кадрах страны. Такой шаг со стороны руководства - показатель: все под контролем. И те же Юрий Караев и Валерий Вакульчик не сосланы помощниками в Гродненскую и Брестскую области. Наоборот, это важный фронт, где надежные и крепкие генералы сейчас нужны как никогда.

И сегодня в нашей программе - эксклюзивный материал про некоммерческие организации. Почему они вообще существуют? И действительно ли дело только в благотворительности? А существуют они от Украины до Лаоса. В том же Кыргызстане, который недавно снова поменял цвет настроения, их 18 тысяч. В общем, есть что обсудить и что посчитать.

Почему на улицы Варшавы и других польских городов вышли сотни тысяч человек? Протестный бумеранг для Польши и политическое фиаско для Украины. Как так вышло, что любимец народа Зеленский больше таковым не является? Ответы - тоже у нас.