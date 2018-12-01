Самый большой QR-код создали под Минском

По особому узору сельхозтехника обработала землю под Минском площадью больше чем три футбольных поля. Чтобы рисунок был максимально заметным, использовали специальные системы навигации. Маршрут с точностью до сантиметров создали в виртуальной программе. А потом перенесли на поле. Трактор двигался в режиме автопилота. Авторы такой смарт-идеи - столичная ІТ-кампания - поддержали благотворительные проекты.



Чтобы зафиксировать мировой рекорд, геодезисты провели необходимые измерения. В ближайшие несколько месяцев станет известно, попадет ли это достижение в Книгу рекордов Гиннесса.





