ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Самый большой QR-код создали под Минском

По особому узору сельхозтехника обработала землю под Минском площадью больше чем три футбольных поля. Чтобы рисунок был максимально заметным, использовали специальные системы навигации. Маршрут с точностью до сантиметров создали в виртуальной программе. А потом перенесли на поле. Трактор двигался в режиме автопилота. Авторы такой смарт-идеи - столичная ІТ-кампания - поддержали благотворительные проекты.

Чтобы зафиксировать мировой рекорд, геодезисты провели необходимые измерения. В ближайшие несколько месяцев станет известно, попадет ли это достижение в Книгу рекордов Гиннесса.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все