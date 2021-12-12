Санкции не остановили еще ни один промышленный конвейер - репортаж из Витебского региона

Беларусь не является сторонницей санкционных мер. И не раз это подчеркивала! Язык санкций диалогу не способствует. Напротив - возводит "стены" непонимания. Но то большая политика! А вот как на внешнее давление реагирует экономика и бизнес? Это вызов для реального сектора или возможности? Непреодолимый барьер? Или попросту выход из зоны комфорта?

Мы решили отправиться в регионы, чтобы узнать, как работает реальный сектор, когда с высоких европейских трибун перманентно призывают к бойкоту партнерства. Наш корреспондент Ольга Анищенко провела несколько дней в Витебской области и утверждает: санкции не остановили еще ни один промышленный конвейер, в том числе с иностранным капиталом!

Эта "музыка" звучит здесь нон-стоп, превращая груды металла в каркасы промышленных зданий. Точность обработки гарантирует: все комплектующие после соберут в единую конструкцию, словно лего!

Александр Забагонский ориентируется на этой площадке буквально с закрытыми глазами. Вот эти балки ждет московская нефтехимия, а те, напротив, в Ленобласти, на новом аммиачном производстве, крупнейшем в Европе. И что ни заказчик, то имя в промышленности! А с другими Новополоцкий завод и не работает. Словом, скажи, кто твой потребитель - и я скажу, кто ты!

Конвейер здесь запускали еще в 2014-м. Вложился крупный российский инвестор. Московскому холдингу нужна была новая площадка для производства металлоконструкций: бизнес-климат Витебской СЭЗ пришелся кстати. Вот так в Полоцкий район завезли новые станки и технологии, дали рабочее место для почти полтысячи местных жителей.

95 % заказов с Новополоцкого завода уезжает в российском направлении. В санкционный год соседское плечо стало своего рода подушкой безопасности. Оттуда сырье, туда же - конечная продукция, и западная риторика связям не помеха. Гендиректор даже скажет, что, напротив, надо расширяться. После локдаунов российские стройки возобновляются, отложенный в пандемию спрос "аукается" множеством новых заказов. Грех не воспользоваться шансом. И таковой, уверен менеджер, как и прежде, есть у каждого.

Словом, завод хочет добавить на треть. Нужны новые станки. Здесь не скрывают: не каждый европейский поставщик в нынешних условиях продаст белорусскому заводу. Но что интересно, заказ адресовали белорусским и российским производителям. И никто не пошел в отказ! Вот он и импульс для развития!













А это Орша. Завод, которому нет равных на большом евразийском рынке. Небольшой цех (всего 40 работников) доводит до совершенства тару для любых технических газов. Звучит просто, но значит так много. Ведь будь то пищевая промышленность, нефтехимия, медицина или даже дайвинг - газ путешествует до завода или больницы в таком стальном баллоне. Особая тара есть даже для водорода (энергии будущего).

Конвейер в Орше запускали с подачи чешских партнеров. В связке с жодинским БМЗ. Инвестор понимает: парк баллонов на рынке устарел, это уже и небезопасно. Оршанская площадка становится отправной точкой для внедрения новых технологий. А это и большая вместимость, и совсем иная долговечность.

Завод заточен на зарубежного заказчика. Девять из десяти баллонов заберет заграница. Но как из каждого правила есть исключения, так и в нынешнем году бизнес-стратегию пришлось корректировать. Новая COVID-волна обостряет потребность в кислороде. И Оршанский завод расставляет приоритеты.

Словом, заказов меньше не становится. И санкции инвестору нипочем. Западный рынок не закрывается: даже в нынешнем году (непростом с точки зрения риторики) половину продукции забирает… Европа. На заводе уверены, что политика и бизнес - непересекающиеся прямые. А сделанное на совесть не залежится на складах.

На этой оршанской площадке конвейер тоже "нарезает" тару, но с другими целями. За упаковку мяса, рыбы и кондитерки в Орше в ответе "Линпак". Компания, в которую вложился инвестор из Великобритании. 10 миллионов долларов, 80 рабочих мест и технология влаговпитывающей упаковки, которой сегодня в стране не владеет больше никто.

Вот так это выглядит. Каждая партия проходит контроль качества. Технология - коммерческая тайна за семью печатями. Камеру пустят не всюду. Дескать, конкуренция все-таки. Параметры, заложенные компьютером, не для чужих глаз.

Самый крупный потребитель белорусской упаковки по-соседству, в России. И 80 % тары с завода уезжает прямиком туда. Немножко достанется Молдове, чуть-чуть Украине. Лишь каждый десятый лоток оставят на внутреннем рынке. Но мощности завода таковы, что позволяют закрыть свои потребности на все 100. И если у топ-менеджмента спросить: "Ну и как вам бизнес в такое-то турбулентное время?" Отрицать не станут: "Да, сложно. Но не в санкциях дело".













Поставки и закупки, завязанные на Россию, добавляют спокойствия. Это на будущее! Западный рынок обеспечивают другие представительства "Линпак", к примеру, в Польше. Но что примечательно, как только на польском заводе случается ЧП, белорусский партнер подставляет плечо. И тут уж заявления политиков инвестору не указ вовсе.

И еще один инвестпроект с зарубежным капиталом, о котором в контексте санкций нельзя не вспомнить! "Манули Гидравликс" - крупный, если не сказать единственный в стране производитель рукавов высокого давления в гидравлических системах. В общем, это важная деталь в любой большой машине.

И если прежде белорусский машиностроитель закупал аналогичную продукцию в Европе, то после как-то само собой сложилось сотрудничество с оршанской компанией. А тут еще и санкции. И если для кого-то это и стало потрясением, то точно не для белорусского завода. Ведь кто-кто, а "Манули" включает конвейер на полную мощь.

Показательно и то, что как прежде, белорусский завод успешно продает продукцию на экспорт. Чехия, Голландия, Польша, Германия... Доезжает и до Африки, и до Австралии! 90 %. Дескать, бизнес все-таки. Какие уж тут уступки политикам, если они не выгодны ни потребителю, ни заказчику? А там такие машиностроительные бренды, без которых эти самые политики не представляют комфорта в дороге. Так что не удивляйтесь: белорусские поставки в Европу лишь растут.