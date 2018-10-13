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Сбор урожая сахарной свеклы - в самом разгаре
Только в Брестской области под этой культурой - более 20 тысяч гектаров площадей, уже убрано почти половина из них. В этом году урожайность уступает уровню прошлого года, но, как отмечают специалисты, сахара в корнеплодах больше. С полей свекла сразу идет на перерабатывающий завод. Как получается сладкий и стратегический продукт, расскажет Виктория Потоня.
Бункер комбайна наполняется за считанные минуты. Ранний сорт свеклы "акация" в хозяйстве "Вознесенский" в этом году уродил. Несмотря на засушливые лето и осень, корнеплоды выросли хорошие. Урожайность 770 центнеров с гектара. В хозяйстве сахарной свеклой занимаются ежегодно, говорят, для них это выгодно, хотя выращивание культуры требует заботы.
С поля сладкий продукт идет сразу на переработку. В Жабинке - единственный в Брестской области сахарный завод. Сюда и поступают сладкие корнеплоды из хозяйств региона. У ворот - большие очереди с большегрузами, идет приемка и проверка продукции. 70 % сырья поступает по железной дороге, в контейнерах. Контроль качества происходит в специальной лаборатории. Здесь отбирается основная проба - на удержание сахара в корнеплодах.
Свеклу будут перерабатывать до февраля. Поэтому сырье складируют в кагаты, которые напоминают сахарные горы. Очищенные от мусора и земли корнеплоды закладываются на хранение на специальной площадке. Оттуда подаются по конвейеру на моечные и перерабатывающие линии. Сейчас на сахарном заводе работают в режиме нон-стоп. А за сутки перерабатывается до 9 тысяч тонн сырья.
Свекла очищается, моется и дробится вот до такой стружки, которая затем по конвейеру попадает в диффузионный аппарат. Там при помощи горячей воды из корнеплода выпаривается сахар.
Сначала получается сок, который очищается. А под воздействием пара, температура которого 130 градусов, сок превращается в сироп. Этот аппарат - самое горячее место на заводе и от его работы зависит климат и температура на линиях.
С 2013 года на заводе продолжается реконструкция. Здесь полностью обновили продуктовый цех, котлы, турбины, диффузии. Сейчас идет монтаж дополнительных вакуум-аппаратов. Инвестиционный проект позволяет увеличить мощность предприятия в три раза.
Сахар из Жабинки поступает на прилавки как отечественных магазинов, так и за границу. Львиная доля экспортных поставок приходится на Россию. Часть стратегического продукта идет на рынки Израиля, стран Средней Азии и США. В новом сезоне на заводе планируют переработать около миллиона тонн сахарной свеклы.
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