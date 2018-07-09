Сборная России по футболу остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира - 2018

Все мы знаем, что футбол - игра номер один в мире. Это доказывают и наши, телевизионные маркеры. За матчем Россия-Испания по "Беларусь 5" наблюдал каждый третий белорус, включивший в это время телевизор. И это абсолютный рекорд доли смотрения для телеканала. Ну а вчера на наших глазах одна команда чуть было не перевернула ход истории всего мирового футбола. Сборная России оказалась в непосредственной близости к полуфиналу чемпионата мира! Три недели назад в это поверить было просто невозможно.

В последний раз команда, выступающая еще под флагом Советского Союза, пробивалась в полуфинал мундиаля в 1966 году. И в ней, кстати, играл Эдуард Малофеев.

Серия пенальти - лотерея, и она сыграла в пользу хорватов. В Казани, тем временем, начали рисовать граффити с лидером балканской команды Лукой Модричем. Авторы признавались, что делают это в том числе и на фарт. Предыдущие герои изображения - Месси, Роналду и Неймар после появления на стенах столицы Татарстана в виде граффити, тут же вылетали с чемпионата мира.

Но на этот раз, к огромному разочарованию россиян, фокус не сработал. Англия и Хорватия, так выглядит одна из полуфинальных пар. И чемпионат мира, в принципе, стал чемпионатом Европы, ведь в матчах за выход в финал встретятся только сборные Старого Света. В перерыве матча Англия - Швеция камера выхватил трибуну британцев, где вдруг оказался главный тренер Гарет Саутгейт. Многие подумали, что того удалил арбитр. Но все оказалось проще - героем для фотографий стал двойник наставника англичан.

Во второй битве сойдутся бельгийцы и французы, которые показали, пожалуй, самую солидную игру в четвертьфинале и победили Уругвай, 2:0. В составе Франции выступает самый талантливый молодой футболист мира Кильян Мбаппе, которому всего 19 лет, и который родился в год чемпионата мира, который принимала именно Франция. В Интернете ходят шутки об удивительном сходстве Кильяна и вратаря бразильской команды Диды, который как раз тогда был в составе сборной Бразилии.

Россыпь талантов и в сборной Бельгии, которая с трудом обыграла Бразилию. Но даже здесь результат отошел на второй план - все-таки артистические кульбиты Неймара обсуждает весь мир. И делал бразилец, отдаем ему должное, это красиво. А вот играл - совершенно не так.

Итак, вечера вторника и среды пройдут по-футбольному праздничными. "Беларусь 5" оба матча за выход в главный поединок покажет в прямом эфире. 10 июля в 21:00 - Франция - Бельгия. 11 июля в это же время Хорватия - Англия.