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Школы Минской области присоединились к международному проекту "Час кода"
Глобальная инициатива способствует развитию программирования и информатики. Однако занятия ІТ-направления для многих школ и гимназий уже не новинка. Например, в одном из учреждений образования Слуцка физику преподают при помощи приложения, которое разработал ученик этой же школы. Наталья Кузьмицкая подробнее.
Что такое свет, как двигаются предметы, почему мы не замечаем сил притяжения, на все эти вопросы и отвечает физика - очень интересная, но иногда довольно сложная наука.
При помощи мобильного приложения учитель физики Дмитрий Чернов удачно управляет своим маленьким помощником - демонстрирует траекторию, равномерное и прямолинейное движение. Все замысловатые формулы и уравнения становятся простыми и понятными для его учеников.
Как и в легенде про Ньютона, который изобрел закон всемирного притяжения, когда на голову ему упало яблоко, идея создать такое мобильное пособие для учителя пришла десятикласснику Тимофею Стомбровскому неожиданно.
Кроме образовательной программы школьник выдумал и развлекательную. Теперь дети на перерывах играют не в смартфоны, а в робофутбол.
Кстати, занятия IT-направления для многих школ и гимназий области уже не в новинку.
Робототехникой, легоконструированием и программированием дети начинают заниматься в дошкольном возрасте, с игры постепенно повышают свой уровень. После того как усвоены простые коды и комбинации, можно попробовать себя и в более сложных дисциплинах.
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