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Славянскую деревню восстановят в Беловежской пуще
В национальном парке начались археологические раскопки. Среди находок более сотни артефактов. Некоторые из них датируются II столетием нашей эры. Все они войдут в будущую экспозицию музея под открытым небом. Мария Тройнич знает подробности.
Под кисточками археологов из-под песка проступает живая история. Сотни столетий назад эти предметы держали в руках наши далекие предки. Кремневый нож, топорик - уже без детального изучения найденных артефактов можно говорить, что даже 5 тысяч лет назад наши предки занимались сельским хозяйством.
Всего на месте древнего поселения археологи сделали десять раскопов. По одному на каждой найденной постройке. Мощность культурного слоя - от 40 до 50 сантиметров. Он содержит вещи разных эпох. Ученым помогают студенты и волонтеры. Уникальность зямель Беловежской пущи в их нетронутости. Последний раз люди на этом месте жили в средневековье. Представить, как выглядела славянская деревня того времени, можно будет совсем скоро.
На месте раскопов построят музей под открытым небом. Там восстановят быт средневековой белорусской деревни. И в отдельном здании разместят экспозицию с найденными предметами. Такой объект открыли в нацпарке месяц назад. Туристы могут увидеть жилье бронзового века и улицу гончаров. Все это также построили на месте археологических исследований. Новый музей под открытым небом в Беловежской пуще займет 18 гектаров. Его планируют построить до конца года.
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