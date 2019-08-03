Славянскую деревню восстановят в Беловежской пуще

В национальном парке начались археологические раскопки. Среди находок более сотни артефактов. Некоторые из них датируются II столетием нашей эры. Все они войдут в будущую экспозицию музея под открытым небом. Мария Тройнич знает подробности.

Под кисточками археологов из-под песка проступает живая история. Сотни столетий назад эти предметы держали в руках наши далекие предки. Кремневый нож, топорик - уже без детального изучения найденных артефактов можно говорить, что даже 5 тысяч лет назад наши предки занимались сельским хозяйством.

Всего на месте древнего поселения археологи сделали десять раскопов. По одному на каждой найденной постройке. Мощность культурного слоя - от 40 до 50 сантиметров. Он содержит вещи разных эпох. Ученым помогают студенты и волонтеры. Уникальность зямель Беловежской пущи в их нетронутости. Последний раз люди на этом месте жили в средневековье. Представить, как выглядела славянская деревня того времени, можно будет совсем скоро.