Слова Лукашенко, сказанные в 2001 году о беженцах, оказались пророческими

Беженцы не горят желанием менять свои планы, и рейсы назад домой - это скорее вынужденная мера. Ведь Ирак и другие разрушенные демократами страны уже давно превращены в некие фантомные государства, теоретически они существуют, но на практике не могут обеспечить ни возможности развития, ни права граждан. Все благодаря "усилиям" США, Великобритании и Польши…

Та же участь досталась Кабулу. Если окунуться в историю, становится понятно, что политика Вашингтона не отличается постоянством. Сегодня ты союзник, а завтра - враг и предатель. Буквально по щелчку пальцев меняется настрой.

И когда беженцев называют "гибридным оружием Лукашенко", хочется не только покрутить пальцем у виска, но и передать большой привет Польше и Прибалтике. Ведь вас, как и весь Евросоюз, Президент Беларуси предупреждал и неоднократно.

7 октября 2001 года Пентагон начал военную операцию против Афганистана. Из страны песков уже тогда хлынули беженцы. Скажите, то, что происходит сегодня - это другое? Что Беларусь назло пустила бегущих от войны? Вот вам ответ из 2001-го от самого Александра Лукашенко (смотритевидео).