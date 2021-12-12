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Слова Лукашенко, сказанные в 2001 году о беженцах, оказались пророческими
Беженцы не горят желанием менять свои планы, и рейсы назад домой - это скорее вынужденная мера. Ведь Ирак и другие разрушенные демократами страны уже давно превращены в некие фантомные государства, теоретически они существуют, но на практике не могут обеспечить ни возможности развития, ни права граждан. Все благодаря "усилиям" США, Великобритании и Польши…
Та же участь досталась Кабулу. Если окунуться в историю, становится понятно, что политика Вашингтона не отличается постоянством. Сегодня ты союзник, а завтра - враг и предатель. Буквально по щелчку пальцев меняется настрой.
И когда беженцев называют "гибридным оружием Лукашенко", хочется не только покрутить пальцем у виска, но и передать большой привет Польше и Прибалтике. Ведь вас, как и весь Евросоюз, Президент Беларуси предупреждал и неоднократно.
7 октября 2001 года Пентагон начал военную операцию против Афганистана. Из страны песков уже тогда хлынули беженцы. Скажите, то, что происходит сегодня - это другое? Что Беларусь назло пустила бегущих от войны? Вот вам ответ из 2001-го от самого Александра Лукашенко (смотритевидео).
Еще раз напомню, что это слова Президента Беларуси, сказанные два десятилетия назад. Ничего не напоминает? Ситуация очень похожа на нынешнюю. Только в отличие от западных капризов, официальный Минск своих позиций не меняет. Зато еврочиновники и политики по ту сторону Атлантики продолжают пожинать плоды своих деяний. С небывалым постоянством наступая на одни и те же грабли.
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