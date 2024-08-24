"Смотрите, как выгляжу!" - Юрий Шулейко рассказал, что 10 лет употребляет рапсовое масло

В Беларуси из года в года увеличиваются объемы рапса, растет урожайность, отметил он. "Сегодня рапс - это абсолютно наша культура, - сказал заместитель премьер-министра Беларуси. - Это экономика. Для животных, для животноводства это белок, неотъемлемая часть. Ну и, конечно, само масло".

"Мы в 2024-м будем иметь где-то 1 млн 140, это на 140 тыс. больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составит порядка 29 центнеров, в основе озимый рапс и около 16-17 центнеров - яровой. Мы немножко страхуемся, - пояснил он. - Мы имеем 2 млн семян рапса для переработки. В семенах рапса содержится 50 % масла. Мы вот фактически получим 600 тыс. тонн масла. Сегодня у нас есть потребители внутренние, больше 80 % мы экспортируем. Т.е. сегодня на рынке в Беларуси масла предостаточно, для технологии - предостаточно, объем экспорта из года в года растет".