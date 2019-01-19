Снежная зима для диких зверей и птиц своего рода испытание

Добывать корм самостоятельно непросто. Поэтому выжить в этот период лесным обитателям помогают люди. В лесничествах организованы специальные "столовые", а во дворах развешивают кормушки для крылатых.

Виктория Потоня поинтересовалась зимним рационом диких животных. Во время холодов под снежным одеялом диким животным непросто добывать подножный корм. Особенно тяжело переносят голод косули. В середине зимы у них отрастают рога и хорошо кормиться необходимо. Поэтому лесники и охотники помогают дикому зверю выжить. Четыре года назад на этом участке леса в основном водился пушной зверь. Сегодня здесь заказник закрытый для охоты, а разнообразие и популяция диких животных увеличилась.

Рядом со "столовыми" установлены вышки. Здесь за животными лучше наблюдать. К кормушкам копытные приходят, но человеку чаще всего приходится считать их по следам. В зимнем рационе парнокопытных свекла, зерно, сено и соль. Последняя помогает восполнить дефицит микроэлементов. Но на первом месте по популярности вот такие поля. Осенью здесь убирали кукурузу. И остатки оставили, чтобы зверь смог подобрать початки зимой. Как ни странно, не пробегают мимо и зайцы.

Без помощи человека не обойтись некоторым пернатым. Сделать рацион синиц, соек, зеленушек, дятлов более калорийным во второй половине зимы необходимо. Уже в эти выходные общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает каждому неравнодушному поучаствовать в акции "Птушкі ля кармушкі". Помочь пернатым и подсчитать их.

Как говорят орнитологи, птицы гибнут не от холода, а от голода. Развесить кормушки в дворах, на территории школ и детских садов несложно. И здесь важно подкармливать, а не кормить, чтобы гости не разучились самостоятельно добывать еду. Желательно положить в кормушку семя льна, подсолнуху или просо. Натуральные продукты.

Давно остаются зимовать на водоемах региона водоплавающие. По вине людей, которые даже летом подкармливают лебедей и уток. Причем, угощать птиц хлебом - большая ошибка. От этого они болеют. Лучше угостить их овсом или пшеницей.