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Снежная зима для диких зверей и птиц своего рода испытание
Добывать корм самостоятельно непросто. Поэтому выжить в этот период лесным обитателям помогают люди. В лесничествах организованы специальные "столовые", а во дворах развешивают кормушки для крылатых.
Виктория Потоня поинтересовалась зимним рационом диких животных. Во время холодов под снежным одеялом диким животным непросто добывать подножный корм. Особенно тяжело переносят голод косули. В середине зимы у них отрастают рога и хорошо кормиться необходимо. Поэтому лесники и охотники помогают дикому зверю выжить. Четыре года назад на этом участке леса в основном водился пушной зверь. Сегодня здесь заказник закрытый для охоты, а разнообразие и популяция диких животных увеличилась.
Рядом со "столовыми" установлены вышки. Здесь за животными лучше наблюдать. К кормушкам копытные приходят, но человеку чаще всего приходится считать их по следам. В зимнем рационе парнокопытных свекла, зерно, сено и соль. Последняя помогает восполнить дефицит микроэлементов. Но на первом месте по популярности вот такие поля. Осенью здесь убирали кукурузу. И остатки оставили, чтобы зверь смог подобрать початки зимой. Как ни странно, не пробегают мимо и зайцы.
Без помощи человека не обойтись некоторым пернатым. Сделать рацион синиц, соек, зеленушек, дятлов более калорийным во второй половине зимы необходимо. Уже в эти выходные общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает каждому неравнодушному поучаствовать в акции "Птушкі ля кармушкі". Помочь пернатым и подсчитать их.
Как говорят орнитологи, птицы гибнут не от холода, а от голода. Развесить кормушки в дворах, на территории школ и детских садов несложно. И здесь важно подкармливать, а не кормить, чтобы гости не разучились самостоятельно добывать еду. Желательно положить в кормушку семя льна, подсолнуху или просо. Натуральные продукты.
Давно остаются зимовать на водоемах региона водоплавающие. По вине людей, которые даже летом подкармливают лебедей и уток. Причем, угощать птиц хлебом - большая ошибка. От этого они болеют. Лучше угостить их овсом или пшеницей.
Только в лесхозах Брестской области организовано около 150 мест для подкормки животных. Это позволяет пережить морозы зверям и птицам и сохранить биоразнообразие края.
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