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События Гродненского региона
Только в июле более 50 студенческих отрядов задействовано на строительных объектах Гродно. Для школьников старших классов в городе над Неманом организован первый в стране аграрный летний лагерь. И лучшие молодые ИТ-специалисты из Беларуси, Бразилии, Литвы, Украины и России готовятся к чемпионату мира по спортивному программированию в купаловском университете. Эти и другие интересные события Гродненского региона - далее в дайджесте.
В Гродненской области только в июле планируется трудоустроить почти 800 юношей и девушек. Уже создано и активно действует более 50 студенческих отрядов, преимущественное большинство которых работает в областном центре. Направления деятельности самые разные - от педагогических и сельскохозяйственных до сервисных и туристических. Самыми востребованными в этом году являются строительные отряды. Сотни молодых людей в Гродно работают на реконструкции школ. Например, в 16-ой планируют полностью модернизировать пищевой блок и заменить все окна и двери.
С пользой проводят летние каникулы и гродненские школьники. Почти 100 учеников старших классов, которые занимаются в профильных аграрных классах, отдохнули в первом специализированном сельскохозяйственном лагере. Дети посещали разные факультеты Гродненского аграрного университета, профильные предприятия и хозяйства региона. Активно знакомились с азами будущей профессии. Уже в следующем году в аграрный летний лагерь пригласят детей из других регионов страны.
Международные сборы по спортивному программированию прошли в Гродно. Около 50 одаренных студентов из Беларуси, Бразилии, Литвы, Украины и России оттачивали свои знания на базе купаловского университета. Занятия были организованы совместно с Центром развития ІТ-образования Московского физико-технического института и появлялись обязательной частью подготовки к чемпионату мира по спортивному программированию. В течение недели студенты решали сотни тренировочных заданий, прошли компьютерные онлайн-курсы.
Самый древний в Беларуси - гродненский Некрополь - будет включен в национальный список историко-культурных ценностей. По оценке специалистов, захоронений, которые имеют историческое и культурное значение, в центре Гродно почти тысяча. Кроме того, здесь похоронены и известные исторические деятели - мать Максима Богдановича - Мария, Элиза Ожешко, Иван Муравьев. Сейчас проводятся дополнительные научные исследования и реставрация древних памятников. Сменить свой статус готовятся и жилые дома на улице Мицкевича. Здания являются ярким примером городской архитектуры конца 19 начала 20 столетия.
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