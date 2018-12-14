События из жизни южного региона

В Гомеле создали инкубатор молодежных инициатив. Будущие медики организовали в городе над Сожем благотворительную акцию и стали донорами-добровольцами. Рядом - в дворцово-парковом ансамбле - уникальные стародавние иконы, а на главной площади областного центра засияла городская елка. Об этих и других событиях из жизни южного региона Анна Ковалева.

Ресурсный центр "Ступени" открылся в Гомеле. Он станет местом поддержки и воплощения молодежных инициатив. На этой территории юные гомельчане смогут собраться в любое время, обсудить новые проекты и получить советы экспертов международного уровня. Брать во внимание планируют любые предложения: от развития инфраструктуры до поправок и дополнений в законодательство. Это могут быть творческие, экономические, спортивные и социально значимые проекты.

Студенты Гомельского медуниверситета стали донорами-добровольцами. Около двухсот будущих медиков решили бесплатно сдать кровь. Такие благотворительные акции медицинского вуза и Гомельской станции переливания крови проводятся последние 5 лет. В этом году это не первый донорский марафон. Кроме студентов, участвуют в нем и преподаватели, многие из которых уже почетные доноры. В течение только этого года проект поддержали около 700 человек.

Уникальные стародавние иконы демонстрируются в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Выставка под названием "Светлый праздник Рождества Христова" - это 25 икон и около 20 предметов культового литья XV-XX веков. Среди них - образцы ветковской, чечерской техник, народное письмо с использованием золочения и резьбы по дереву. На полотнах - сюжеты, посвященные Рождеству, образы Божией Матери и Иисуса Христа. Многие иконы побывали на выставках Москвы, Минска, Витебска и в странах Европы.