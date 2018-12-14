3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
События из жизни южного региона
В Гомеле создали инкубатор молодежных инициатив. Будущие медики организовали в городе над Сожем благотворительную акцию и стали донорами-добровольцами. Рядом - в дворцово-парковом ансамбле - уникальные стародавние иконы, а на главной площади областного центра засияла городская елка. Об этих и других событиях из жизни южного региона Анна Ковалева.
Ресурсный центр "Ступени" открылся в Гомеле. Он станет местом поддержки и воплощения молодежных инициатив. На этой территории юные гомельчане смогут собраться в любое время, обсудить новые проекты и получить советы экспертов международного уровня. Брать во внимание планируют любые предложения: от развития инфраструктуры до поправок и дополнений в законодательство. Это могут быть творческие, экономические, спортивные и социально значимые проекты.
Студенты Гомельского медуниверситета стали донорами-добровольцами. Около двухсот будущих медиков решили бесплатно сдать кровь. Такие благотворительные акции медицинского вуза и Гомельской станции переливания крови проводятся последние 5 лет. В этом году это не первый донорский марафон. Кроме студентов, участвуют в нем и преподаватели, многие из которых уже почетные доноры. В течение только этого года проект поддержали около 700 человек.
Уникальные стародавние иконы демонстрируются в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Выставка под названием "Светлый праздник Рождества Христова" - это 25 икон и около 20 предметов культового литья XV-XX веков. Среди них - образцы ветковской, чечерской техник, народное письмо с использованием золочения и резьбы по дереву. На полотнах - сюжеты, посвященные Рождеству, образы Божией Матери и Иисуса Христа. Многие иконы побывали на выставках Москвы, Минска, Витебска и в странах Европы.
В Гомеле засияла главная новогодняя елка. По традиции она заняла место на крупнейшей площади областного центра. Нынешняя новинка - новое освещение. Вместо обычных лампочек - пиксельная гирлянда, которая управляется посредством компьютерной программы. В структуре - почти 60 тысяч световых элементов размером с теннисный мяч. Каждый из них сияет с определенной частотой. Вместе световые элементы образуют конусовидный экран, на который транслируются мультипликационные рисунки. Они меняются каждые 5-10 секунд и синхронизованы с музыкой. Также на главной площади Гомеля появились новые световые фигуры и конструкции. Рядом с ними развернулась новогодняя ярмарка.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов