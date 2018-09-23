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Сотрудник телеканала Белсат был уволен за иронию в соцсетях
Новость, которая пришла уже по следам встречи президентов Польши и США. Сотрудник телеканала Белсат Иван Шило был уволен за иронию в соцсетях по поводу вот этой фотографии Анджея Дуды в кабинете Дональда Трампа в Белом доме. Без разговоров и уведомлений. Из примечаний к фото всего-то было: "Слева - президент Польши". Причину увольнения дирекция телеканала сформулировала как несоответствующее поведение в отношении коллег и всей фирмы.
Совсем не секрет фирмы, что телеканал финансируется из бюджета Польши. Судя по всему, с учетом прошлогодних сокращений финансирования Белсата руководство стремится быть крайне предупредительным. Это становится понятно и по открытой переписке в соцсетях руководства телеканала со своим уже бывшим сотрудником.
В частности, замдиректора интересуется: "Ты понимаешь, где ты работаешь, или не до конца?" На что оставшийся без работы человек с сарказмом отвечает, что, наверное, ничего не понимает в свободе СМИ, раз не может опубликовать официальное фото со встречи политиков.
Похожим вопросом задаются и обычные пользователи Интернета, тут же заполнившие Сеть своим народным творчеством. Мол, говорить о том, что президент Польши - слева, следует все-таки с большим уважением.
Во времена Брежнева по кухням ходил анекдот как раз в эту тему. Мол, после посещения Леонидом Ильичом свинофермы в редакции газеты никак не могли придумать подпись к фотографии. Варианты "Генсек и поголовье" или "Леонид Ильич со свиньями" казались слишком вульгарными. В итоге фото подписали: "Брежнев - третий слева".
Остается только догадываться, чем бы грозила тогда публичная декламация таких шуток. А вот сейчас в демократических странах лишаются работы.
Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но вернемся к нашему случаю. Он, кстати, оказался не единственным. В более серьезном сегменте обсуждения в Сети пользователи припомнили и случай с Катей. Имеется в виду увольнение с Белсата по тому же сценарию после неудобной публикации материала о беженцах Екатерины Борушко-Пшибыльской.
Тем временем уволенный сотрудник после инцидента рассказал, что теперь на телеканале есть памятка, в которой говорится, что любая новость, связанная с Польшей, должна быть согласована с редакторами перед публикацией. Вот такой публичный саморазнос мы сегодня наблюдаем.
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