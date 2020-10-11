Социологическая служба польского телеканала провела опрос граждан Беларуси. Результаты впечатлили

У европейцев на неделе был еще как минимум один повод для искреннего удивления. Социологическая служба польского телеканала провела закрытый опрос граждан Беларуси. Об этом написал один из телеграм-каналов, который сложно упрекнуть в большой любви к нашей стране. Такие опросы, к слову, делаются регулярно для корректировки вещания на территории Беларуси. Так вот результаты оказались сенсационными для организаторов.

Начнем с того, что ненамного, но выросла поддержка президента Александра Лукашенко, в том числе в Минске, Гродно и Бресте. Также более чем на 20 % увеличилось число респондентов, которые категорически не приемлют массовые протесты белорусской оппозиции. Около 65 % отрицательно относятся к деятельности Светланы Тихановской.

При этом политику, которую ведут в отношении нашей страны Польша, Литва и Украина, отвергают более 60 % опрошенных белорусов. Среди других результатов организаторов удивили достаточно высокие проценты в поддержку белорусско-российской интеграции - около 50 %. По сравнению с началом сентября, когда проводился опрос, интерес к интеграции с Россией вырос на 10 пунктов.