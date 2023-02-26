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Союзная кооперация: Как МТЗ и МАЗ закрепляются в Татарстане
Татарстан - один из самых экономически развитых субъектов Федерации. И как оказалось, во многом похожий на Беларусь. Казань называют третьей столицей России, но внимания заслуживает вся национальная республика.
Крупная агломерация объединяет Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. В пределах этих городов сконцентрированы основные промышленные мощности Татарстана. Оттуда и материал Антона Малюты.
Площадь этого промышленного гиганта больше двух сотен футбольных полей. Настоящий город в городе. Каждое утро сюда на работу приходят тысячи человек. Из Набережных Челнов по миру разъезжаются огромные машины, которые не нуждаются в особом представлении.
КАМАЗ - это промышленная гордость не только Татарстана, а всей России. Бренд знают едва ли не на всех континентах. Первый грузовик выпустили 47 лет назад. Их общее количество уже давно перевалило за 2 миллиона.
На КАМАЗе сразу два главных конвейера. В сутки только с одного сходит 180 автомобилей. И эти машины едут не на склад, а сразу к покупателям. Продукция востребована, и в первую очередь на внутреннем рынке. Здесь вовремя взяли курс на импортозамещение. Помогло сотрудничество с белорусскими компаниями, ведь связи налажены давно. Наши детали достойно выдерживают конкуренцию.
Мы знакомы с министрами, мы знакомы с послом. Прекрасные отношения. Но работа есть работа. Никаких поблажек не делаем. Работаем как с российскими, китайскими, так и с белорусскими компаниями. Ко всем одни требования, и наши белорусские поставщики это хорошо знают.
Высокое качество и доступная цена - такой холодный расчет. И сегодня он в пользу белорусских комплектующих. Пример долго искать не пришлось. На КАМАЗ отгрузили новую партию стартеров от борисовского завода БАТЭ. Это важный элемент двигателя, без которого машина просто не заведется.
Кроме стартеров у нас применяются генераторы, ГуРы - это гидроусилители руля, также сейчас стали применяться компрессоры, это то, что касается крупных узлов. На Евро-5 у нас применяются редукторы белорусского производства.
Наши заводы готовы работать под конкретные запросы заказчика. Два десятка предприятий от БМЗ до "Горизонта", и каждое отвечает за свою нишу. Активные переговоры сейчас идут и с МАЗом. Задача - унификация компонентной базы. Хотя еще недавно двух промышленных гигантов называли заядлыми конкурентными.
Понятно, что и МАЗ, и КАМАЗ занимают свои доли рынка. Не сказать, что это не конкуренция. Понятно, что некоторая линейка наших продуктов пересекается. Но на рынке, в зависимости от ситуации, есть потребность и в МАЗах, и в КАМАЗах.
Татарстан, как и Беларусь, сохраняет и развивает свою промышленность. И это помогает вместе преодолевать любые трудности. В 2022-м мы стали работать еще плотнее. Взаимный товарооборот сложился в районе миллиарда долларов. Экспорт и импорт примерно пополам. Нелегкие внешние условия стали хорошим поводом для старта нового этапа промышленной кооперации. Теперь говорим о создании совместного станкостроительного кластера.
Сейчас в Республике Татарстан мы создаем эту отрасль, в Беларуси она уже существует. И есть наработки по созданию таких совместных производств, как производств станины, шпинделей. Я думаю, все у нас получится.
О высоком уровне белорусской промышленности в Татарстане знают не понаслышке. Под Елабугой базируется торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан". Чтобы привлечь новых клиентов, здесь создали большой шоурум белорусских тракторов, который напоминает, скорее, зарубежный автосалон. Конечно, это далеко не весь ассортимент. Тем более, что некоторые образцы выставить нет возможности - заказчики забирают их буквально с конвейера. Сейчас в тренде не только классика, но и модернизированные модели.
Раньше было поколение: надежный, функциональный, с минимальными потребностями. Но сейчас меняются настроения людей. Мы же все живем в то время, когда хотим, чтобы лучше было качество, комфортабельность, вот к этому завод потихоньку приходит.
Но самый большой интерес - к машинам будущего. Например, беспилотный трактор. Это совместный проект с Казанским федеральным университетом.
Первая презентация прошла в столице Татарстана осенью, а уже скоро модель представят на крупных российских выставках. Еще одна новинка - трактор на газомоторном топливе.
В первую очередь, большой интерес проявил "Газпром". На текущий год есть заявка. Это порядка 250 единиц тракторов. Есть и ряд мелких компаний, которые также заинтересованы в данной технике.
Здесь мыслят стратегически, прогнозируют, куда шагнет прогресс и что нужно будет потребителю через десятки лет. Актуализируют не только производство, отдельное внимание - сервисному обслуживанию и продвижению продукции. Сегодня на рынке по-другому никак.
Чтобы человек не думал: куплю трактор, потом пойду куплю оборудование, потом еще навесное. Чтобы человек пришел в одно место - к нам, и чтобы мы предложили ему все, что ему нужно.
"МТЗ-Татарстан" отвечает за Приволжский и Уральский федеральные округа. Регионы большие, а значит конкурентов тоже много. Закрепиться даже в небольшом регионе и сформировать пул покупателей - это уже большая работа. И белорусский бренд шаг за шагом идет к успеху.
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