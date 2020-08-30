Союзники НАТО поддерживают суверенитет Беларуси, но есть факты, которые внушают тревогу

Последние недели много говорилось о безопасности в Восточной Европе, где граница Беларуси и Польши - это еще и восточная граница НАТО. С заявлениями о том, что белорусский суверенитет ценен, важен и никем не может быть подвергнут сомнению, выступили генсек НАТО, польский премьер-министр и многие другие политики.



Вроде бы, можно окончательно успокоиться и с облегчением выдохнуть. Однако, есть немало фактов, которые внушают тревогу. Смотрим репортаж (видео).



