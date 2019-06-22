В связи с жаркой погодой спасатели на водах переходят на усиленный режим работы. Тысячи белорусов из-за аномально высоких температур стремятся организовать свой отдых на водоемах. При этом далеко не все готовы соблюдать элементарные правила поведения на воде. Как итог - только в Гродненской области за последнюю неделю утонуло 10 человек. Еще 20, в том числе и пятеро детей, были спасены сотрудниками ОСВОДа.