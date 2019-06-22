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Спасатели на водах переходят на усиленный режим работы

В связи с жаркой погодой спасатели на водах переходят на усиленный режим работы. Тысячи белорусов из-за аномально высоких температур стремятся организовать свой отдых на водоемах. При этом далеко не все готовы соблюдать элементарные правила поведения на воде. Как итог - только в Гродненской области за последнюю неделю утонуло 10 человек. Еще 20, в том числе и пятеро детей, были спасены сотрудниками ОСВОДа.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели рекомендуют выбирать для отдыха только проверенные, специально оборудованные водоемы, где есть станции ОСВОДа.

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