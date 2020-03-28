Спасатели отработали опасные сценарии развития пожара в зданиях с массовым скоплением людей

Новейшая спецтехника, подъемники, кубы жизни и десятки профессионалов по работе в чрезвычайных ситуациях. В Минске на этой неделе спасатели отработали самые опасные сценарии развития пожара в зданиях с массовым скоплением людей. Учения проводились на сложных объектах - с высотного бизнес-центра условных пострадавших эвакуировали с помощью авиации, а из здания Минского цирка освобождали не только людей, но и животных. О том, как прошли масштабные огненные тренировки, расскажет Илья Цветков.



Вертолеты в небе и 12 машин спецтехники - в самом центре Минска. Сегодня здесь проводит массовые учения столичное МЧС. Отрабатывают ликвидацию возгорания в высотном здании.

Условное возгорание ликвидировали в одном из бизнес-центров - на 7-м и 14-м этажах. Из здания эвакуировали работников и посетителей.

По легенде, на верхних этажах были пострадавшие. Часть из них освободили при помощи высотной техники, очень тяжелых - на вертолете, прямо с крыши здания.

На месте учений был организован штаб по чрезвычайным ситуациям, а также мобильный медицинский пункт, где врачи и волонтеры проводили осмотр пациентов и оказывали первую помощь.

Следующий этап - ликвидация задымления в здании Государственного цирка. Сложный объект с большим количеством людей. За несколько минут по учебной тревоге на улицу надо было вывести весь персонал.

Сотрудники цирка также отработали оперативность и слаженность действий. Они обязаны были помочь животным. Четвероногих вывели на свежий воздух через специальные выходы.

Далее надо было справиться с условным возгоранием в манеже. По легенде, в здании находилось несколько пострадавших. С последних этажей их освобождали при помощи "куба жизни".

Подобные огненные тренировки - необходимая превентивная мера, которая позволяет отработать алгоритм действий и спасателям, и сотрудникам разных организаций. Чтобы в случае реальной угрозы не медлить и не терять время. Каждая минута может стоить жизни.











