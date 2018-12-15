Средний заработок жителя Минской области к концу года может преодолеть планку в тысячу рублей

По информации комитета экономики Минского облисполкома, средняя зарплата в этом году составляет 933 белорусских рубля, позитивные тенденции и на рынке труда. За 9 месяцев года создано 8 с половиной тысяч новых рабочих мест.

Надежда Сербиненко продолжит тему. Повышение зарплат происходит и благодаря созданию новых рабочих мест в сферах машиностроения, международных перевозок, строительства, легкой промышленности. Наибольший приток новых кадров - в Минском, Борисовском и Солигорском районах.

Сегодня средний заработок по Минской области - около 950 рублей, что на 117 % больше, чем в прошлом году. Этому способствуют и высокопроизводительные, инновационные рабочие места. Вроде тех, что созданы на предприятии в Фаниполе, где изготавливают термоусадочную этикетку для пищевой промышленности.

Через месяц как раз планируют расширяться и изготавливать собственный продукт, тем самым заменят импорт. За качеством окончательного продукта следит молодой работник Алексей Колос.

Международная транспортная компания, что размещается в Дзержинске, на этом рынке почти 20 лет. Перевозят сборные грузы из Западной Европы в Россию, в том числе на Дальний Восток, Казахстан, Узбекистан. Административный директор компании Владимир Сергеев рассказывает, что за последний год штат серьезно расширили.

Появляются новые вакансии и в сфере легкой промышленности. Так, в Борисовском районе в новом филиале крупной фабрики по производству одежды и нательного белья в этом году трудоустроились более полусотни человек. Компания поставляет свою продукцию на экспорт, поэтому новые рабочие руки только кстати.