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Столетний юбилей на этой неделе отметил комсомол

Столетний юбилей на этой неделе отметила одна из самых крупных организаций прошлых времен. Молодежное движение в ХХ веке было очень распространенным. В рядах комсомольцев были 130 миллионов молодых людей. И хотя сегодня организации уже не существует, некоторые идеи продолжают жить.

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