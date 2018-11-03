Столетний юбилей на этой неделе отметил комсомол

Столетний юбилей на этой неделе отметила одна из самых крупных организаций прошлых времен. Молодежное движение в ХХ веке было очень распространенным. В рядах комсомольцев были 130 миллионов молодых людей. И хотя сегодня организации уже не существует, некоторые идеи продолжают жить.