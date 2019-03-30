Спорт может быть не только азартным, но и вкусным. Столичные кондитеры показали ІІ Европейские игры с нового ракурса. Лисенок Лесик, кубки и медали - все это из шоколада, сахарной пасты и бисквита. 11 пекарей соревновались в кулинарном мастерстве. Выпекали двухуровневые арт-композиции, караваи и пряники. Конкурс профессионального мастерства проходил в одном из столичных хлебозаводов.



Торт на спортивную тематику можно уже приобрести в магазинах. К форуму брендированный ассортимент расширят и разработают специальное меню для спортсменов