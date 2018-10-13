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Столичные учреждения профтехобразования открывают новые специальности
В Минском государственном машиностроительном колледже появится такое направление, как мехатроника. Это симбиоз из знаний и умений работы за станками и компьютерным программированием Специалисты в мехатронике востребованы, например, на Минском тракторном заводе. Как пройти путь от теории за партой до практики за рулем и хорошим заработком, узнавал Алексей Кондратенко.
Вот эти "Беларусы" для учеников из поселка Сураж Витебской области почти родные. С 7-го класса они занимаются в кружке тракторного дела. Повысить уровень профмастерства школьникам помог и их первый визит на МТЗ. Экскурсию специально организовал Минский тракторный завод.
Минский государственный машиностроительный колледж - кузница профессионалов для многих предприятий. Сильная теория подкрепляется еще более весомой практикой. В результате здесь можно овладеть спецификой работы и на суперсовременном оборудовании. Это понадобится и для создания тех же тракторов. Причем вместе с появлением ноу-хау растут и требования к инженерно-техническому и рабочему персоналу заводов. Здесь перспективна мехатроника. Новая практика, где железо соединяется с интеллектом.
Таким образом, мы увидели наших машиностроителей в теории и на практике, а сейчас самое время испытать то, что они создают. Проведем тест-драйв одной из новых моделей трактора "Беларус". В этом нам поможет водитель-испытатель с 15-летним стажем Дмитрий Василец. Именно ему доверили самую мощную машину - ноу-хау МТЗ - трактор на 500 лошадиных сил.
Возможно, на таких суперсовременных тракторах когда-то будут работать и школьники из поселка Сураж. Как минимум свой первый шаг на пути к профессии они уже сделали.
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